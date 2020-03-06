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У Раді чекають на пропозиції українців до закону про референдум

Новини » Політика     06.03.2020 - 12:56
У Раді чекають на пропозиції українців до закону про референдум
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Українці можуть надсилати свої пропозиції електронною поштою

Пропозиції до законопроекту про всеукраїнський референдум можна надіслати до 18 березня. Про це повідомив перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, громадяни можуть надсилати свої пропозиції електронною поштою.

"Я хочу звернутись до громадян. До усіх, хто хоче взяти активну участь у напрацюванні закону про всеукраїнський референдум. Ви знаєте, що працювала робоча група ВРУ, і результат нашої роботи викладено на сайті ВР. До 18 березня будь-який громадянин України чи будь-хто, хто хоче покращити цей законопроект, ви можете надіслати свої пропозиції на електронну пошту", - заявив Стефанчук.

Нагадаємо, у Верховній раді з'явився текст законопроекту "Про всеукраїнський референдум". Згідно з текстом проекту, предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання про: затвердження змін до розділів I (Загальні основи), III (Вибори. Референдум), XIII (Внесення змін до Конституції) Конституції; вирішення питання загальнодержавного значення; затвердження закону про ратифікацію міжнародного договору, що передбачає зміну території України; припинення дії закону України або окремих його положень.

Як писало РБК-Україна, раніше Стефанчук заявляв, що в Раді підготували законопроект про всеукраїнський референдум, але він ще потребує доопрацювання. Пізніше перший віце-спікер повідомив, що робоча група напрацювала фінальний варіант тексту законопроекту.

Відзначимо перший віце-спікер спочатку розраховував, що законопроект про народовладдя буде внесений до сесійної зали в листопаді 2019 року.

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