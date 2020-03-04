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В Раде опубликован закон о всеукраинском референдуме

Новости » Политика     04.03.2020 - 21:09
В Раде опубликован закон о всеукраинском референдуме
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Текст законопроекта был опубликован 4 марта

В Верховной раде появился текст законопроекта "О всеукраинском референдуме". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Согласно тексту проекта, предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы об: утверждении изменений в разделы I (Общие основы), III (Выборы. Референдум), XIII (Внесение изменений в Конституцию) Конституции; решении вопроса общегосударственного значения; утверждении закона о ратификации международного договора, предусматривающего изменение территории Украины; прекращении действия закона Украины или отдельных его положений.

На всеукраинский референдум, согласно проекту, может выноситься одновременно не более трех вопросов. Результаты референдума не должен утверждать какой-либо государственный орган.

Решение, принятое во время референдума, может быть изменено путем всеукраинского референдума не ранее, чем через три года со дня его принятия.

Отмечается, что общественное обсуждение законопроекта продлится до 18 марта.

Напомним, ранее первый замглавы парламента Руслан Стефанчук заявлял, что в Раде подготовили законопроект о всеукраинском референдуме, но он еще требует доработки. Позже первый вице-спикер сообщил, что рабочая группа наработала финальный вариант текста законопроекта.

Ранее Стефанчук рассчитывал, что законопроект о народовластии будет внесен в сессионный зал в ноябре 2019 года. Он отмечал, что в Верховной раде зарегистрировано около восьми проектов, касающихся народовластия и референдума.

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