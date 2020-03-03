В Раде нет заявления Гончарука об отставке

Заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке по состоянию на 10 утра вторника, 3 марта, в Верховную раду не поступало. Об этом в кулуарах Рады сказал первый вице-спикер Руслан Стефанчук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в 10 утра заявления не было.

"Как по состоянию на данный момент - я не знаю. Вечером будет заседание фракции "Слуга народа", там эти все вопросы будут обсуждаться",- сказал Стефанчук.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной рады на 4 марта. В парламентской повестке дня есть, в том числе, кадровые вопросы правительства, а также отчеты силовиков.

Ранее источники РБК-Украина сообщили о том, что на должность нового премьер-министра обсуждается кандидатура Валерия Хорошковского.

В то же время другие СМИ отмечают, что причиной предполагаемой отставки Гончарука является смена топ-менеджмента энергетической компании "Центрэнерго", которой ранее управляли люди, связанные с олигархом Игорем Коломойским. Решение о смене менеджмента предприятий было принято, чтобы ускорить подготовку государственной компании к приватизации.

Позже появилась информация, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук еще не писал заявление об отставке.