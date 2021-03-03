Власть должна помогать промышленности, а не постоянно повышать налоги, - нардеп

Государство должно помочь промышленным предприятиям провести экомодернизацию, чтобы соответствовать экологическим требованиям ЕС, а не постоянно повышать налоги на выбросы.

Об этом заявил народный депутат, член парламентского комитета по вопросам экономического развития Сергей Тарута, комментируя намерение властей повысить налоги на выбросы СО2, чтобы рассчитаться с долгами перед "зеленой" генерацией.

"Мы подписали соглашение по Ассоциации. Там есть четкие требования, что мы должны были сделать к какому году. С одной стороны, безусловно, нужно уменьшать экологическую нагрузку. Но это можно сделать, только полностью модернизировав наши предприятия", - рассказал Тарута.

В качестве примера такой экомодернизации он привел переоборудование завода в Алчевске, подчеркнув, что это потребовало значительного финансирования.

"Мы сделали в свое время в Алчевске, когда поставили конверторный цех, где все организованные и неорганизованные выбросы утилизировались, где мы и доменный, и коксовый, и конверторный газ дальше конвертировали в электроэнергию, построив там большую электростанцию на 300 мегаватт. Но это большие деньги", - объяснил Тарута.

По его мнению, государство должно помочь промышленности найти ресурс на модернизацию, чтобы обеспечить ее проведение в установленные сроки. Однако вместо этого, сегодня власть предлагает лишь повышать налог на выбросы СО2.

"Деньги (на экомодернизацию, - ред.), естественно, нужно откуда-то взять, для этого они должны быть дешевые и длинные. И это задача государства – помочь нашим предприятиям найти ресурсы для полной модернизации", - резюмировал Тарута.

Желание расплатиться эко-налогом с "зелеными" нардеп назвал нелогичным, и еще раз подчеркнул: власти не должны лоббировать интересы одной отрасли в ущерб другим.

"То, что делается сейчас, вообще абсурд. ЕС будет требовать ограничивать выбросы, чтобы мы соответствовали их требованиям, и нам обязательно нужно будет делать модернизацию, на которую нужны деньги. А то, что делается сейчас, - это лоббирование энергетиков в ущерб другим отраслям", - заявил Тарута.