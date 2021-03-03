Влада повинна допомагати промисловості, а не постійно підвищувати податки, - нардеп

Про це заявив народний депутат, член парламентського комітету з питань економічного розвитку Сергій Тарута, коментуючи намір влади підвищити податки на викиди СО2, щоб розрахуватися з боргами перед "зеленою" генерацією.

"Ми підписали угоду щодо Асоціації. Там є чіткі вимоги, що ми повинні були зробити до якого році. З одного боку, безумовно, потрібно зменшувати екологічне навантаження. Але це можна зробити, тільки повністю модернізувавши наші підприємства", - розповів Тарута.

В якості прикладу такої екомодернізації він навів переобладнання заводу в Алчевську, підкресливши, що це потребувало значного фінансування.

"Ми зробили у свій час в Алчевську, коли поставили конверторний цех, де всі організовані й неорганізовані викиди утилізувались, де ми і доменний та коксовий, і конверторний газ далі конвертували в електроенергію, побудувавши там велику електростанцію на 300 мегаватів. Але це великі гроші", - пояснив Тарута.

На його думку, держава повинна допомогти промисловості знайти ресурс на модернізацію, щоб забезпечити її проведення у встановлені терміни. Однак замість цього, сьогодні влада пропонує лише підвищувати податок на викиди СО2.

"Гроші (на екомодернізацію, - ред.), природно, потрібно десь взяти, для цього вони повинні бути дешеві і довгі. І це завдання держави - допомогти нашим підприємствам знайти ресурси для повної модернізації", - резюмував Тарута.

Бажання розплатитися еко-податком з "зеленими" нардеп назвав нелогічним, і ще раз наголосив: влада не повинні лобіювати інтереси однієї галузі в збиток іншим.

"Те, що робиться зараз, взагалі абсурд. ЄС буде вимагати обмежувати викиди, щоб ми відповідали їх вимогам, і нам обов'язково потрібно буде робити модернізацію, на яку потрібні гроші. А те, що робиться зараз, - це лобіювання енергетиків в збиток іншим галузям", - заявив Тарута.