В Раде заявили, что цена тока искусственно снижалась в пользу трейдеров

Фото: линии электропередач (РБК-Украина)

Депутат напомнил, что впервые цена на оптовом рынке электроэнергии упала, когда был восстановлен импорт тока из России

Цену электроэнергии на рынке искусственно занижали в пользу трейдеров, близких к председателю энергетического комитета Верховной рады Андрея Геруса.

Об этом написал народный депутат Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook, реагируя на обращение Геруса к СБУ с требованием принять меры для остановки снижения цен на ток для промышленности.

Депутат напомнил, что впервые цена на оптовом рынке электроэнергии упала до исторического минимума - 91 коп. за кВТ ч - осенью прошлого года, когда был восстановлен импорт тока из России.

"Крупными импортерами из России и Беларуси становятся не безразличны ему компании: "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Коломойским и Новая энергетическая компания В. Притыки, которая является другом А.Геруса. На двоих эти компании импортировали до 300 млн кВт часов русского/белорусского электроэнергии", - написал Кучеренко.

По словам депутата, в следующий раз цена на электричество упала после введения обновленных правил рынка, которые позволили близким к Геруса трейдерам "торговать воздухом".

"Обновление в правила рынка сделаны НКРЭКУ приводят до нового исторического падения цены до 89 коп. Но самое главное, эти изменения публично поддержаны Герусом, открыли возможность для манипуляций на рынке, в т.н. "торговли воздухом", - отметил Кучеренко.

Он также обратил внимание, что несмотря на огласку, никаких расследований этих манипуляций на рынке проведено не было, а трейдеры, близкие к Геруса и до некоторых членов НКРЭКУ, продолжают торговать.

Напомним, ранее экс-заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины, эксперт энергетических рынков Сергей Чех заявлял, что в Украине цены на электроэнергию для промышленности снизились настолько, что порой даже не покрывают себестоимость ее производства, а энергетика находится в кризисной ситуации.

В свою очередь народный депутат, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец считает, что кризис в энергетике был спровоцирован действиями главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса. По словам депутата, Герус за полгода уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный им импорт российского угля и электроэнергии окончательно разрушили отечественный энергетический комплекс.

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Автор: Александра Диденко