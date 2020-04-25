Чех назвал реальной угрозой отключения света из-за отсутствия энергобаланса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Эксперт объяснил, что нынешний энергобаланс составлен, исходя из уровня потребления в 30 ГВт в далеком 2016 году

Из-за разбалансировки энергосистемы, угроза отключений электроэнергии в стране стала реальной. Об этом написал заместитель главы ФРУТЭК, экс-советник министра энергетики Сергей Чех в блоге для "Обозревателя", передает РБК-Украина.

"Чрезмерное администрирование при внедрении реформ в энергетике в купе с падением потребления привели к резким перекосам в работе рынка и его разбалансированию. Сегодня система находится в состоянии, угрожающем блэкаутом в нашей стране. А это значит, что в любой момент у диспетчера может не оказаться достаточных резервов, чтобы справится с ситуацией, и свет погаснет в большинстве украинских домов", - написал Чех.

Эксперт объяснил, что нынешний энергобаланс составлен, исходя из уровня потребления в 30 ГВт в далеком 2016 году. В этой структуре базовая мощность АЭС покрывала 50% всей нагрузки. Но к 2020 году потребление снизилось до 15-19 ГВт, увеличилась потребность в маневрировании из-за снижения промышленного производства и роста доли солнечной и ветровой электроэнергии.

"В балансе производства электроэнергии базовая мощность АЭС осталась на уровне 2016 года и с падением спроса ее доля стремится к 75% в отдельные часы суток. С одной стороны, атом – дешевая электроэнергия. С другой, доминирование "Энергоатома" в балансе привело к катастрофической потере системным оператором резерва мощности, которым он осуществляет балансирование системы", - написал Чех.

По его словам, блоки, которые ранее использовались для компенсации небалансов - перепадов спроса, сегодня находятся в холодном резерве или выведены из эксплуатации. В итоге диспетчер в случае потребности не может вывести атомный блок из работы до восстановления необходимого для этой операции резерва. Эксперт подчеркнул, в энергобаланс необходимо вернуть оперативный резерв, в противном случае возможны системные аварии и отключения от энергоснабжения целых областей.

"Нужно вернуть в энергобаланс оперативный резерв, что позволит оператору НЭК "Укрэнерго" вернуться в нормальный режим работы энергосистемы, стабильный и прогнозируемый. Этот энергобаланс мы ждем от правительства уже 4 месяца", - написал Чех.

Напомним ранее нардеп Алексей Кучеренко заявил, что кризис отрасли и неплатежи на рынке стали следствием инициатив главы парламентского комитета Андрея Геруса.