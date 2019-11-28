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В Раде заявили об отставании в адаптации украинских законов к праву ЕС в авиасфере

Новости » Политика     28.11.2019 - 19:16
В Раде заявили об отставании в адаптации украинских законов к праву ЕС в авиасфере
Фото: заседание комитета (iportal.rada.gov.ua)

В частности, проблемы обнаружены в сфере подготовки летного состава

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заявляет об отставании в адаптации украинского законодательства к праву Европейского союза в авиационной сфере. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Так, на заседании комитета в ходе круглого стола обсудили усиление государственной политики в области авиации и повышение эффективности государственного регулирования в области государственной авиации.

"Члены комитета обратили внимание на отдельные недостатки и отставание в адаптации законодательства Украины к законодательству ЕС в авиационной сфере, а именно в сфере подготовки летного состава. Кроме этого, опыт проведения мобилизационных мероприятий в объявленный в 2014 году особый период открыл ряд проблем и существенных просчетов в вопросах создания и использования резерва из состава авиационного персонала, в первую очередь - летного состава", - указано в сообщении.

Как писало РБК-Украина, первый заместитель министра обороны Иван Руснак просит Верховную раду поддержать принятие закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования государственного регулирования в сфере государственной авиации Украины".

Напомним, в 2016 году Рада освободила от налога на добавленную стоимость операции по импорту товаров самолетостроения.

Так, в октябре сообщалось, что Воздушные силы Украины завершают разработку нормативно-правовой базы по адаптации сети военных аэродромов по стандартам НАТО.

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