В Минобороны просят Раду принять закон об изменениях в области госавиации

Фото: Иван Руснак (mil.gov.ua)

Проектом предлагается внесение изменений в Воздушный кодекс

Первый заместитель министра обороны Иван Руснак просит Верховную раду поддержать принятие закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования государственного регулирования в области государственной авиации Украины". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление Аппарата ВР.

Так, документом предусматривается внесение изменений в Воздушный кодекс.

"Первый заместитель министра обороны обратился к народным депутатам с просьбой поддержать принятие закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования государственного регулирования в области государственной авиации Украины", - указано в сообщении.

В частности, речь идет о необходимости внесения изменений в Воздушный кодекс, в законы "О Кабинете министров", "Об обороне Украины".

По словам замминистра, принятие этого закона существенно улучшит практику подготовки, применения в качестве летного состава, так и государственной авиации, позволит решить главный вопрос - создать безопасные условия подготовки и применения государственной авиации.

Напомним, в 2016 году Рада освободила от налога на добавленную стоимость операции по импорту товаров самолетостроения.

Как писало РБК-Украина ранее, в октябре сообщалось, что Воздушные силы Украины завершают разработку нормативно-правовой базы по адаптации сети военных аэродромов по стандартам НАТО.