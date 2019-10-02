В Украине военные аэродромы адаптируют к стандартам НАТО

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Ожидается, что документ о новых стандартах для аэродромов вступит в силу до конца года

Воздушные силы Украины завершают разработка нормативно-правовой базы по адаптации сети военных аэродромов по стандартам НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Сообщается, что в ВСУ разработаны изменения в правила определения пригодности к эксплуатации аэродромов и взлетно-посадочных площадок госавиации Украины, а также обрабатываются изменения в инструкцию по эксплуатации аэродромов.

"В комплексе это даст Воздушным силам возможность начать процесс постепенной адаптации аэродромной сети к стандартам НАТО", - говорится в сообщении.

Изменения в правилах содержат требования по обустройству аэродромов и вертодромов, а также взлетно-посадочных площадок с целью обеспечения безопасности полетов при определенных эксплуатационных минимумах. Ожидается, что новый документ вступит в силу до конца года.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Минобороны Андрей Загороднюк обсуждал с послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном продолжение военно-политического диалога на уровне высшего руководства и оборонных ведомств двух стран.

Также РБК-Украина сообщало, что во время встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и генсеком НАТО Йенсом Столтенбегом обсуждался вопрос о вступлении Украины в Альянс. Однако о сроках вступления Украины в НАТО не сообщается.