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У Раді заявили про відставання у адаптації українських законів до права ЄС в авіасфері

Новини » Політика     28.11.2019 - 19:16
У Раді заявили про відставання у адаптації українських законів до права ЄС в авіасфері
Фото: засідання комітету (iportal.rada.gov.ua)

Зокрема, проблеми виявлені у сфері підготовки льотного складу

Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки заявляє про відставання у адаптації українського законодавства до права Європейського союзу в авіаційній сфері. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Так, на засіданні комітету у ході круглого столу обговорили посилення державної політики у галузі авіації та підвищення ефективності державного регулювання у галузі державної авіації.

"Члени комітету звернули увагу на окремі недоліки та відставання у адаптації законодавства України до законодавства ЄС в авіаційній сфері, а саме у сфері підготовки льотного складу. Крім цього, досвід проведення мобілізаційних заходів в оголошений у 2014 році особливий період відкрив низку проблем та суттєвих прорахунків у питаннях створення та використання резерву зі складу авіаційного персоналу, в першу чергу - льотного складу", - вказано у повідомленні.

Як писало РБК-Україна, перший заступник міністра оборони Іван Руснак просить Верховну раду підтримати прийняття закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань удосконалення державного регулювання у сфері державної авіації України".

Нагадаємо, у 2016 році Рада звільнила від податку на додану вартість операції з імпорту товарів літакобудування.

Так, у жовтні повідомлялося, що Повітряні сили України завершують розробку нормативно-правової бази з адаптації мережі військових аеродромів за стандартами НАТО.

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