В Раде заявили о необходимости доработки закона "О медиа"

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики заявляет о необходимости доработки закона "О медиа". Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

В частности, на своем специальном заседании рассмотрел факты возможного давления сотрудников Службы безопасности на журналистов телеканала "1+1" во время проведения обысков в их домах и в помещении редакции программы.

"Народные депутаты обратили внимание на необходимость доработать проект закона "О медиа", который сейчас готовится комитетом к рассмотрению Верховной радой, с целью недопущения подобных инцидентов в будущем и защиты прав журналистов", - сказано в сообщении.

Напомним, комитет уполномочил трех народных депутатов на ознакомление с материалами дела, в рамках которого Служба безопасности Украины провела обыски в помещении редакции программы "Секретные материалы" телеканала "1+1" и помещениях журналистов.

Как писало РБК-Украина, комитет по вопросам свободы слова рекомендовал Верховной раде Украины принять за основу законопроект №2693 "О медиа". При этом комитет отклонил альтернативный законопроект №2693-1.

Добавим также, в конце декабря прошлого года в ВР зарегистрировали законопроект "О медиа" №2693. В новом законе о медиа планируют ввести ответственность за умышленное распространение информации, которая является элементом военной агрессии Российской Федерации против Украины. Большая часть норм так называемого закона о дезинформации будет действовать только до тех пор, пока не будут деоккупировать украинские территории.