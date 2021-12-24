В Раді заявили про конфлікт інтересів у нового керівника "ГарПоку" і звернулися до НАБУ

Робоча група Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної ради з питань кризи в енергетиці встановила конфлікт інтересів і факти можливої корупції в діях в.о. керівника державного підприємства "Гарантований покупець" Андрія Пилипенка.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата, голови ТСК Валентина Наливайченка.

"Ми виявили корупційний конфлікт інтересів у керівника ключового енергетичного підприємства України з річним доходом 69 млрд грн! Мова йде про Андрія Пилипенка - в.о. директора ДП "Гарантований покупець". Усе за класичною в Україні корупційною схемою: активи, які отримають кошти від держпідприємства, оформлені на найближчих родичів", - повідомив нардеп.

Наливайченко повідомив, що за результатами попередньої перевірки декларації цього топ-посадовця він готує звернення до НАБУ з вимогою викрити провадження за фактом зловживання службовим становищем в особистих інтересах керівника державного підприємства.

"Якщо коротко: керівник ДП "Гарантований покупець" Пилипенко (підприємства, яке за законом забезпечує населення пільгової ціною на електроенергію, а також здійснює розрахунки з виробниками сонячної та вітрової енергетики) сам прямо та опосередковано володіє низкою підприємств в сфері "зеленої" енергетики", - пояснив нардеп.

За інформацією ТСК, керівник держпідприємства задекларував діючі сонячні електростанції, станції, що знаходяться на етапі будівництва, а також трейдерів електроенергією.

"Ці компанії родини топ-чиновника вже отримують кошти з рахунків державного підприємства, яким керує Пилипенко. Якщо спростити, фактично керівник держпідприємства щомісяця підписує платіжні доручення на виплату державних коштів фірмам своєї дружини, - наголосив Наливайченко. - Вимагаю негайної реакції правоохоронних органів на виявлені ТСК матеріали".