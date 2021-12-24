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В Раді заявили про конфлікт інтересів у нового керівника "ГарПоку" і звернулися до НАБУ

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Київ, П'ятниця 24 грудня 2021 15:52
В Раді заявили про конфлікт інтересів у нового керівника "ГарПоку" і звернулися до НАБУ Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Робоча група Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної ради з питань кризи в енергетиці встановила конфлікт інтересів і факти можливої корупції в діях в.о. керівника державного підприємства "Гарантований покупець" Андрія Пилипенка.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата, голови ТСК Валентина Наливайченка.

"Ми виявили корупційний конфлікт інтересів у керівника ключового енергетичного підприємства України з річним доходом 69 млрд грн! Мова йде про Андрія Пилипенка - в.о. директора ДП "Гарантований покупець". Усе за класичною в Україні корупційною схемою: активи, які отримають кошти від держпідприємства, оформлені на найближчих родичів", - повідомив нардеп.

Наливайченко повідомив, що за результатами попередньої перевірки декларації цього топ-посадовця він готує звернення до НАБУ з вимогою викрити провадження за фактом зловживання службовим становищем в особистих інтересах керівника державного підприємства.

"Якщо коротко: керівник ДП "Гарантований покупець" Пилипенко (підприємства, яке за законом забезпечує населення пільгової ціною на електроенергію, а також здійснює розрахунки з виробниками сонячної та вітрової енергетики) сам прямо та опосередковано володіє низкою підприємств в сфері "зеленої" енергетики", - пояснив нардеп.

За інформацією ТСК, керівник держпідприємства задекларував діючі сонячні електростанції, станції, що знаходяться на етапі будівництва, а також трейдерів електроенергією.

"Ці компанії родини топ-чиновника вже отримують кошти з рахунків державного підприємства, яким керує Пилипенко. Якщо спростити, фактично керівник держпідприємства щомісяця підписує платіжні доручення на виплату державних коштів фірмам своєї дружини, - наголосив Наливайченко. - Вимагаю негайної реакції правоохоронних органів на виявлені ТСК матеріали".

Як повідомлялося, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.

15 листопада виплати отримали всі компанії, крім однієї компанії - ДТЕК ВДЕ. Борг складає 3,04 млрд грн.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.

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