В Раде заявили, что депутаты могут обжаловать закон об олигархах из-за нарушения процедуры голосования

"То, что было сделано, дает сегодня возможность оппозиции обращаться в Конституционный суд, для того, чтобы снова заблокировать этот процесс. Мне кажется, что это было сделано намеренно вчера, для того, чтобы создать условия для дальнейшего блокирования процесса деолигархизации. Зачем - это другой вопрос", - сказал Разумков

Председатель Верховной рады, который из-за коронавирусной болезни отсутствовал на заседании 23 сентября, сравнил голосование в тот день с голосованием за так называемые "диктаторские законы Януковича" 16 января 2014 года.

"Я об этом предостерегал всех коллег. То, что было сделано с теми торопливыми движениями в последнюю ночь, когда не приглашались даже авторы правок на заседания комитетов, - это и привело к тому, что мы сегодня, после того, как этот важный закон был проголосован в стенах Верховной рады, должны проговаривать как процедуру, как это происходило и с чем можно сравнить, например, с 16 января, об этом уже говорят и эксперты, об этом говорят и наши коллеги в зале", - добавил Разумков.

Он отметил, что закон принят с правовой коллизией, которую нужно исправлять.

Как сообщалось, Верховная рада 23 сентября приняла проект закона №5599 во втором чтении и в целом 279 голосами.

24 сентября комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки попросил спикера поставить на голосование этот законопроект в связи с юридической коллизией.

Как пояснил глава фракции "Голос" Ярослав Железняк, народные депутаты учли одновременно три правки (396, 398, 406), которые противоречат друг другу.

После этого голосования председатель Венецианской комиссии позвонил президенту Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить финальную версию проекта закона об олигархах для анализа.