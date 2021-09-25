В Раді заявили, що депутати можуть оскаржити закон про олігархів через порушення процедури голосування

"Те, що було зроблено, дає сьогодні можливість опозиції звертатися до Конституційного суду, для того, щоб знову заблокувати цей процес. Мені здається, що це було зроблено навмисно вчора, для того, щоб створити умови для подальшого блокування процесу деолігархізації. Навіщо - це інше питання", - сказав Разумков

Голова Верховної ради, який через коронавірусну хворобу був відсутній на засіданні 23 вересня, порівняв голосування в той день з голосуванням за так звані "диктаторські закони Януковича" 16 січня 2014 року.

"Я про це застерігав усіх колег. Те, що було зроблено з тими квапливими рухами в останню ніч, коли не запрошувалися навіть автори правок на засідання комітетів, - це і призвело до того, що ми сьогодні, після того, як цей важливий закон був проголосований у стінах Верховної ради, повинні проговорювати як процедуру, як це відбувалося і з чим можна порівняти, наприклад, з 16 січня, про це вже говорять і експерти, про це говорять і наші колеги в залі", - додав Разумков.

Він зазначив, що закон прийнято з правовою колізією, яку потрібно виправляти.

Як повідомлялося, Верховна рада 23 вересня прийняла проект закону №5599 у другому читанні та в цілому 279 голосами.

24 вересня комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки попросив спікера поставити на переголосування цей законопроект у зв'язку з юридичною колізією.

Як пояснив глава фракції "Голос" Ярослав Железняк, народні депутати врахували одночасно три правки (396, 398, 406), які суперечать одна одній.

Після цього голосування голова Венеційської комісії зателефонував президенту Володимиру Зеленському з проханням надати фінальну версію проекту закону про олігархів для аналізу.