В Раде завтра состоится два внеочередных заседания: Разумков подписал распоряжения
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Два внеочередных заседания Верховной рады состоятся во вторник, 13 апреля. Глава парламента Дмитрий Разумков подписал два проекта распоряжений.
Об этом сообщает пресс-служба Верховной рады.
Первое внеочередное заседание Рады назначено на 16:00. В ходе него народные депутаты рассмотрят такие вопросы:
- проект постановления о принятии неотложных мер, направленных на обеспечение должной профилактики, диагностики и лечения больных детей сахарным диабетом;
- проект постановления о принятии неотложных мер, направленных на возвращение льготного тарифа на электроэнергию для населения за первые 100 кВт ч;
- проект постановления об обращении в Кабинет министров об отмене необоснованного увеличения стоимости энергоносителей и введение моратория сроком на 1 год на повышение тарифов на энергоносители;
- проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере метрологии, предоставления жилищно-коммунальных услуг и защиты прав потребителей;
- проект постановления об обращении в Кабинет министров о принятии неотложных мер с целью снижения цены на электрическую энергию и тарифов на услуги распределения природного газа.
Второе внеочередное заседание Верховной рады назначено на 17:30. Депутаты рассмотрят такие вопросы, как:
- проект закона Украины о внесении изменений в Раздел II "Заключительные и переходные положения" ЗУ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)" (по отдельным вопросам завершения 2020/2021 учебного года);
- проект закона о внесении изменений в ЗУ "Об Уставе гарнизонной и караульной служб Вооруженных сил Украины" относительно военного захоронения ритуала;
- проект ЗУ о внесении изменений в отдельные положения законов Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" и "О реабилитации в сфере здравоохранения" относительно обеспечения реализации прав застрахованных лиц;
- проект ЗУ о внесении изменений в раздел IV "Заключительные и переходные положения" ЗУ "О потребительском кредитовании" относительно кредитов, предоставленных в иностранной валюте;
- проект ЗУ о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц;
- проект ЗУ о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц;
- проект ЗУ о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2;
- проект ЗУ о внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021" по внедрению финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем;
- проект постановления об отмене решения Верховной рады от 30 марта 2021 года о принятии в целом как закона Украины проекта ЗУ "О внесении изменения в раздел V" Заключительные и переходные положения "Закона Украины" О приватизации государственного и коммунального имущества "относительно приватизации объектов большой приватизации";
- проект ЗУ о внесении изменений в п.3 раздела Х "Переходные и заключительные положения" закона Украины "О среднем образовании" относительно расширения возможностей для трансформации образовательной сети и защиты прав участников образовательного процесса;
- проект ЗУ о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования процедур оборонного планирования;
- проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования механизмов формирования сети лицеев для внедрения качественной профильной среднего образования.
Напомним, ранее стало известно, что Верховная рада на внеочередном заседании во вторник может ввести штрафы за нарушение самоизоляции.
Из-за локдауна в Киеве парламент не проводил очередные пленарные заседания до 9 апреля. Однако нардепы собрались на три внеочередных заседания 30 марта.