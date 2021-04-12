У Раді завтра відбудуться два позачергових засідання: Разумков підписав розпорядження

Два позачергові засідання Верховної ради відбудуться у вівторок, 13 квітня. Глава парламенту Дмитро Разумков підписав два проекти розпоряджень.

Про це повідомляє прес-служба Верховної ради .

Друге позачергове засідання Верховної ради призначено на 17:30. Депутати розглянуть такі питання, як:

Перше позачергове засідання Ради призначено на 16:00. В ході нього народні депутати розглянуть такі питання:

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Верховна рада на позачерговому засіданні у вівторок може ввести штрафи за порушення самоізоляції.

Через локдаун в Києві парламент не проводив чергові пленарні засідання до 9 квітня. Однак депутати зібралися на три позачергових засідання 30 березня.