У Раді завтра відбудуться два позачергових засідання: Разумков підписав розпорядження
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Два позачергові засідання Верховної ради відбудуться у вівторок, 13 квітня. Глава парламенту Дмитро Разумков підписав два проекти розпоряджень.
Перше позачергове засідання Ради призначено на 16:00. В ході нього народні депутати розглянуть такі питання:
- проект постанови про прийняття невідкладних заходів, спрямованих на забезпечення належної профілактики, діагностики і лікування хворих дітей на цукровий діабет;
- проект постанови про прийняття невідкладних заходів, спрямованих на повернення пільгового тарифу на електроенергію для населення за перші 100 кВт год;
- проект постанови про звернення до Кабінету міністрів про скасування необґрунтованого збільшення вартості енергоносіїв та введення мораторію строком на 1 рік на підвищення тарифів на енергоносії;
- проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері метрології, надання житлово-комунальних послуг та захисту прав споживачів;
- проект постанови про звернення до Кабінету міністрів про вжиття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електричну енергію, тарифів на послуги з розподілу природного газу
Друге позачергове засідання Верховної ради призначено на 17:30. Депутати розглянуть такі питання, як:
- проект закону України про внесення змін до Розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" ЗУ "ПРО внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних і економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" (щодо окремих питань завершення 2020/2021 навчального року);
- проект закону про внесення змін до ЗУ "Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних сил України" щодо військового ритуалу поховання;
- проект ЗУ про внесення змін в окремі положення законів України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" і "Про реабілітацію у сфері охорони здоров'я" щодо забезпечення реалізації прав застрахованих осіб;
- проект ЗУ про внесення змін до розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" ЗУ "Про споживче кредитування" щодо кредитів, наданих в іноземній валюті;
- проект ЗУ про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо реструктуризації зобов'язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб;
- проект ЗУ про внесення змін до Податкового кодексу України щодо реструктуризації зобов'язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб;
- проект ЗУ про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2;
- проект ЗУ про внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2021" щодо впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом;
- проект постанови про скасування рішення Верховної ради від 30 березня 2021 року про прийняття в цілому як закону проекту ЗУ "ПРО внесення зміни до розділу V" Прикінцеві та перехідні положення "Закону України" Про приватизацію державного та комунального майна "щодо приватизації об'єктів великої приватизації";
- проект ЗУ про внесення змін в п.3 розділу Х "Перехідні та прикінцеві положення" закону України "Про середню освіту" щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі та захисту прав учасників освітнього процесу;
- проект ЗУ про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процедур оборонного планування;
- проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для впровадження якісної профільної середньої освіти
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Верховна рада на позачерговому засіданні у вівторок може ввести штрафи за порушення самоізоляції.
Через локдаун в Києві парламент не проводив чергові пленарні засідання до 9 квітня. Однак депутати зібралися на три позачергових засідання 30 березня.