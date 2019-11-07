В Раде заслушают представителей Минобороны и Генштаба

На заседании комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны заслушают доклад представителей Министерства обороны Украины и Генерального штаба. Соответствующее решение объявила заместитель главы комитета ВР Марьяна Безуглая, передает корреспондент РБК-Украина.

Доклад заслушают на следующем заседании комитета.

"Предложение на следующее заседание комитета пригласить представителей Генерального штаба и Минобороны для доклада", - заявила Безуглая.

В комментарии РБК-Украина представитель правительства в Верховной раде Ирина Верещук пояснила, что речь идет об объяснении по поводу средств, которые будут выделены Минобороны в государственном бюджете на 2020-й год.

"Мы хотим ознакомиться с теми материалами, которые есть сегодня. Потому что это связано с расходами Министерства обороны. Были определенные заказы, были определенные работы выполнены. А это сотни миллионов гривен на определенные услуги, которые предусматривают в том числе и создание автоматизированных систем управления. Нам интересно. Ведь дальше продолжается оборонный заказ, далее идут расходы на такие заказы", - сказала парламентарий.

Она отметила, что необходимо понять, являются ли такие расходы эффективными.

"Или они действительно востребованы. Чтобы потом до конца понимать, на что будут выделяться деньги. Мы хотим понять, что это за системы, и главное - эффект от таких систем. Вы слышали сегодня о 2 миллиардах (гривен - ред.) Это впечатляющая цифра, как по мне. Поэтому очень важно понять, куда идут 2 миллиарда, если мы говорим о 2020 годе", - пояснила Верещук.

Напомним, Кабинет министров в проекте государственного бюджета предлагает резко увеличить расходы на силовые ведомства в 2020 году. В частности, ко второму чтению предлагается увеличить расходы на МВД, Минобороны, СБУ и Управление госохраны. Все эти ведомства не получили увеличения расходов в проекте документа к первому чтению.

Как писало РБК-Украина ранее, правительство представило проект закона о государственном бюджете на 2020 год ко второму чтению 5 ноября. Кабмин ожидает, что экономика Украины будет расти на уровне прошлых лет - на 3,7%.