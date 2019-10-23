В Раде зарегистрирован закон Зеленского о снятии госмонополии на производство спирта

В Верховной раде Украины зарегистрировали проект закона авторства президента Владимира Зеленского о разгосударствлении спиртовой отрасли. Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.

В частности, документ зарегистрирован под №2300 в среду, 23 октября.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству. На данный момент текст законопроекта отсутствует на сайте ВР.

Подчеркнем, президент определил проект закона как неотложный.

Напомним, ранее пресс-служба Офиса президента сообщила, что Зеленский внес в Раду соответствующий закон.

Согласно законопроекту, предусматривается предоставление возможности субъектам хозяйствования любой формы собственности осуществлять деятельность по производству спирта при условии получения соответствующей лицензии.

Также проект закона вводит полную либерализацию экспорта спирта из Украины.

Кроме того, с целью защиты отечественного товаропроизводителя законопроектом предусмотрено, что импорт спирта до 1 января 2022 года смогут осуществлять только уполномоченные Кабинетом министров Украины предприятия.

Как писало РБК-Украина, в конце сентября в Сумской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали масштабные поставки контрафактного метилового спирта из России, которые действовали в течение 2018-2019 годов.