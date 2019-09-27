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СБУ блокировала масштабные поставки контрафактного спирта из РФ

Новости » Происшествия    27.09.2019 - 15:54
СБУ блокировала масштабные поставки контрафактного спирта из РФ
Фото: обнаружена контрафактная сырье (ssu.gov.ua)

Злоумышленники ввезли в Украину почти 600 тонн метилового спирта

В Сумской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали масштабные поставки контрафактного метилового спирта из России, которые действовали в течение 2018-2019 годов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, группа жителей области в течение 2018-2019 годов незаконно переправляла в Украину с территории Российской Федерации жидкость, которая на 98% состояла из метилового спирта. В общем злоумышленники под видом растворителя для лакокрасочного покрытия ввезли в Украину почти 600 тонн контрафактной жидкости.

Отмечается, что контрафактный спирт использовался для изготовления средств для ухода за автомобилями. В частности, злоумышленники изготавливали незамерзающие очистители для стекла. Затем товар реализовывался оптовыми партиями через торговые сети.

"Правоохранители задержали 4 грузовые автомобили на одном из таможенных постов в Сумской области во время очередной попытки злоумышленников незаконно переправить через государственную границу 90 тонн опасной жидкости. Во время санкционированных следственных действий по месту контрафактного производства изъято более 30 тонн расфасованной и подготовленной для реализации опасной продукции", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия для привлечения злоумышленников к ответственности.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновицкой области сотрудники СБУ разоблачили и блокировали подпольное производство алкогольных напитков и сигарет. Незаконный товар изготавливался из нелегально ввезенного в страну сырья низкого качества. Во время обысков оперативники обнаружили 13 тонн спирта неизвестного происхождения.

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