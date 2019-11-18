В Раде зарегистрировали законопроект о легализации криптовалют

Законопроект предлагает урегулировать налогообложение в сфере криптовалют
В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект о легализации криптовалют. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации.
Сообщается, что законопроект предлагает внести изменения в Налоговый кодекс и другие законы относительно налогообложения операций с криптоактивамы. Проект разработан блокчейн-сообществом, межфракционным депутатским объединением Рады Blockchain4Ukraine, Офисом эффективного регулирования BRDO и командой Министерства цифровой трансформации.
Главное в законопроекте:
Напомним, ранее Министерство цифровой трансформации предлагало наработать компромиссный вариант налогообложения в сфере криптовалют.