В Раде зарегистрировали законопроект о легализации криптовалют

В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект о легализации криптовалют. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации.

Сообщается, что законопроект предлагает внести изменения в Налоговый кодекс и другие законы относительно налогообложения операций с криптоактивамы. Проект разработан блокчейн-сообществом, межфракционным депутатским объединением Рады Blockchain4Ukraine, Офисом эффективного регулирования BRDO и командой Министерства цифровой трансформации.

Главное в законопроекте:

Определены термины - "виртуальный актив", "криптоактив", "операция с криптоактивами", "распределенный реестр", "токен" и "токен-актив"; Определены особенности налогообложения:

5% - ставка налога на доходы физических лиц для инвестиционной прибыли от продажи криптоактивов сроком на 5 лет;

инвестиционная прибыль от операций с криптоактивами рассчитывается как положительная разница между доходом, полученным налогоплательщиком от продажи криптоактиву, и его стоимостью, которая определяется из суммы документально подтвержденных расходов на приобретение такого криптоактива и / или на создание такого криптоактива;

операции по продаже криптоактивов не являются объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость.

Напомним, ранее Министерство цифровой трансформации предлагало наработать компромиссный вариант налогообложения в сфере криптовалют.