У Раді зареєстрували законопроект про легалізацію криптовалют

Законопроект пропонує врегулювати оподаткування у сфері криптовалют
У Верховній раді України зареєстрували законопроект про легалізацію криптовалют. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації.
Повідомляється, що законопроект пропонує внести зміни до Податкового кодексу та інших законів щодо оподаткування операцій з криптоактивами. Проект розроблено блокчейн-спільнотою, міжфракційним депутатським об'єднанням Ради Blockchain4Ukraine, Офісом ефективного регулювання BRDO і командою Міністерства цифровий трансформації.
Головне в законопроекті:
Нагадаємо, раніше Міністерство цифрової трансформації пропонувало напрацювати компромісний варіант оподаткування у сфері криптовалют.