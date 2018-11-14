У Раді зареєстрували постанову про перевибори в Смілі

Фото: міськрада Сміли (smila-rada.gov.ua)

Через зрив опалювального сезону у Смілі також зареєстровано кримінальне провадження

Депутати Верховної ради України зареєстрували постанову про проведення перевиборів у Смілі Черкаської області у зв'язку із ситуацією із опаленням у місті. Про це заявив у ході засідання уряду віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу уряду.

Також, за словами Зубка, також у зв'язку із блокуванням опалювального сезону відкрито кримінальне провадження "щодо безвідповідальної позиції міської влади Сміли і несвоєчасного запуску опалювального сезону".

"Хочу запевнити, що ті кримінальні провадження, які були відкриті, будуть доведені до суду як стосовно безвідповідальності керівництва місцевого самоврядування, так і щодо розкрадання коштів на шляху до їх залучення у теплоенергетику", - наголосив Зубко.

Віце-прем'єр також заявив, що в Україні необхідно ухвалити закон щодо державного нагляду за рішеннями органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, під час засідання уряду 14 листопада прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що ініціює відставки деяких мерів за зрив опалювального сезону.

Раніше повідомлялося, що міська лікарня Сміли призупинила госпіталізацію пацієнтів у зв'язку з відсутністю опалення.