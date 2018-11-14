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Гройсман ініціює відставки мерів за зрив опалювального сезону

Новини » Політика    14.11.2018 - 12:00
Гройсман ініціює відставки мерів за зрив опалювального сезону
Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Прем'єр розкритикував ситуацію з опаленням у деяких містах

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман ініціює відставки деяких мерів за зрив опалювального сезону. Про це він заявив на засіданні уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Гройсман зазначив, що в останні дні уряд цілодобово займався питанням опалення, і вдалося розблокувати подачу тепла до всіх проблемних міст, крім Сміли. Він також підкреслив, що в деяких містах мери не здатні виконати свою функцію.

"Міські голови творять казна-що. Невже важко з квітня підготувати теплову систему? Я буду звертатися до парламенту, щоб відсторонити таких управлінців від посад. Люди не повинні бути заручниками безвідповідальності місцевих голів", - додав Гройсман.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міська лікарня Сміли призупинила госпіталізацію пацієнтів у зв'язку з відсутністю опаленням.

Крім того, у Шепетівці Хмельницької області ще вчора підключили дві котельні для опалення багатоквартирних будинків, які залишились без тепла. У той же час на сьогоднішньому засіданні уряді заявили, що в місті чотири школи залишаються без опалення.

 

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Теми: Опалювальний сезон
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниВолодимир Гройсманотопление
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