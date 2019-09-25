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Правительство сегодня подаст в Раду законопроект о рынке земли

Новости » Экономика    25.09.2019 - 14:11
Правительство сегодня подаст в Раду законопроект о рынке земли
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Отмена моратория на куплю-продажу земли запланирована на 1 октября 2020 года

Кабинет министров сегодня подаст в Верховную раду законопроект об отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Гончарук напомнил, что мораторий должен быть отменен не сразу, а с 1 октября следующего года.

"Мораторий на землю вредит. Этот законопроект мы сегодня подадим в парламент", - сказал он.

Кроме того, премьер добавил, что в рамках внедрения земельной реформы будут поданы дополнительные законопроекты.

"У нас уже готовы дополнительные законопроекты. Они будут скоро, я думаю, на следующей неделе поданы в Верховную раду", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров предлагает разрешить куплю-продажу земли с 1 октября 2020 года.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, предложение президента Владимира Зеленского отменить мораторий на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения поддерживают 31,0% украинцев. Против рынка земли выступают 49,1% респондентов.

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