ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Раді зареєстрували два законопроекти про земельну реформу

Новини » Політика    02.10.2019 - 11:41
У Раді зареєстрували два законопроекти про земельну реформу
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Законопроекти пакету про земельну реформу зареєстрували представники "Слуги народу"

У Верховній раді представники фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроекти №2195 про земельних торгах через відкриті електронні аукціони та №2194 про внесення змін у земельний кодекс для дерегуляції у сфері земельних відносин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної ради.

На даний момент текст законопроекту не опублікований.

За словами одного з авторів законопроекту №2195 народного депутата від "Слуги народу" Роксолани Підласи, згідно з проектом продаж і арена землі буде здійснюватися онлайн через систему ProZorro.

"Ще одна важлива новина - сьогодні ми з колегами з "Слуга народу" зареєстрували законопроект щодо земельних торгах (продаж та оренда) через відкриті електронні аукціони "ProZorro.Продажу". Більше ніяких ударів гонгу і гір папери за закритими дверима. Всі аукціони - тільки онлайн. №2195 - один з трьох законопроектів пакету земельної реформи і дуже важливий. Без рівного доступу до земельних аукціонів - про конкуренцію і ринкову ціну не може бути й мови", - написала Підласа Facebook.

Нагадаємо, 25 вересня Кабінет міністрів України подав у Верховну раду законопроект про скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Бюджеті на 2020 рік закладені кошти на проведення земельної реформи та запровадження ринку землі. На здешевлення кредитів для охочих купити землю закладено 4,4 млрд гривень.

Зеленський зустрівся з головами фракцій Ради У Раді до кінця року запропонують проект змін до КПК
Новини України реформизаконопроектВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся