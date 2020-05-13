В Раде заблокировали подписание закона о банках

В Верховной раде Украины заблокировали подписание антиколомойского закона о банках. Об этом сообщил депутат ВР Антон Поляков в своем Telegram.

До рассмотрения данного проекта постановления в сессионном зале подписание закона заблокировано для главы парламента Дмитрия Разумкова и соответственно для президента Владимира Зеленского.

Напомним, Верховная рада Украины во втором чтении приняла законопроект №2571-д "О внесении изменений в законодательные акты Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности", за документ проголосовали 270 депутатов ВР.

Отметим, закон является одним из предварительных условий для новой программы сотрудничества Украины с МВФ.

Как писало РБК-Украина, ранее в НБУ разъяснили суть закона о банках. Нацрегулятор подчеркнул, что суд не сможет отменить или остановить ликвидацию банка.

Так, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что МВФ согласится вести переговоры с Украиной о новой программе только после одобрения Верховной радой банковского законопроекта №2571-д.

Подчеркнем, парламент принял данный проект за основу в первом чтении в конце марта. К документу были поданы рекордные свыше 16,5 тысячи правок ко второму чтению. В Раде разработали спецпроцедуру рассмотрения закона о банках во втором чтении.