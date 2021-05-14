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В Раде заблокировали подписание одного из законов для завершения земельной реформы

Автор: Юлия Струк

В Верховной раде заблокировали подписание законопроекта №2194, который позволяет передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Этот закон необходим для завершения земельной реформы в Украине.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Всего в Раду внесли 12 постановлений об отмене результатов голосования за соответствующий закон (№№2194-П - 2194-П11).

Эти документы уже рассмотрел комитет по вопросам регламента.

"Руководствуясь частями третьей, пятой, шестой и восьмой статьи 48 регламента Верховной рады, комитет принял заключения на проекты постановлений и рекомендовал ВРУ определиться путем голосования по поводу принятия или отклонения указанных проектов постановлений", - указано в заключении комитета.

В случае отклонения этих постановлений законопроект №2194 сможет подписать глава Верховной рады Дмитрий Разумков и президент Владимир Зеленский.

Напомним, 28 апреля Рада приняла соответствующий проект закона во втором чтении.

Отметим, принятие документа в зале сопровождалось криками "Ганьба". Рада начала его рассмотрение 16 марта. Нардепы прошли 3128 поправок ко второму чтению документа.

Так, в начале декабря 2020 года парламент отправил этот закон на повторное второе чтение в профильный комитет.

Как писало РБК-Украина, в середине ноября прошлого года ВР приняла этот закон за основу.

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