В Раде заблокировали подписание одного из законов для завершения земельной реформы

Всего в Раду внесли 12 постановлений об отмене результатов голосования за соответствующий закон (№№2194-П - 2194-П11).

Эти документы уже рассмотрел комитет по вопросам регламента.

"Руководствуясь частями третьей, пятой, шестой и восьмой статьи 48 регламента Верховной рады, комитет принял заключения на проекты постановлений и рекомендовал ВРУ определиться путем голосования по поводу принятия или отклонения указанных проектов постановлений", - указано в заключении комитета.

В случае отклонения этих постановлений законопроект №2194 сможет подписать глава Верховной рады Дмитрий Разумков и президент Владимир Зеленский.