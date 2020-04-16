ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Раді заблокували підписання змін до регламенту проти "поправочного спаму"

Новини » Політика     16.04.2020 - 16:55
У Раді заблокували підписання змін до регламенту проти "поправочного спаму"
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

У ВР внесено вже три постанови щодо скасування проголосованих змін

У парламенті заблокували підписання змін до регламенту щодо боротьби з "поправочним спамом". Про це йдеться на сайті Верховної ради.

Так, вже у день голосування у парламенті зареєстровано три постанови, які блокують підписання головою Верховної ради Дмитром Разумковим прийнятого закону щодо змін у регламент.

Авторами постанов є народні депутати Олександр Дубінський, Антон Поляков, Тарас Батенко та Ірина Констанкевич.

Зокрема, на сайті ВР зареєстровані постанови №1043-П - 1043-П2 "Про скасування результатів голосування Верховної ради України від 16.04.2020 року про прийняття в цілому як закону проекту закону "Про внесення змін до Регламенту Верховної ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури" №1043".

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада України підтримала в другому читанні законопроект №1043, за нього проголосували 242 нардепи.

Як писало РБК-Україна, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував, що наступне позачергове засідання Верховної ради України може відбутися у середу, 22 квітня. Він допускав, що найближчими днями зареєструють постанову про скасування законопроекту про зміни до Регламенту ВР.

Закон про посилення захисту телекоммереж не містить корупційних ризиків, - комітет Наступне позачергове засідання Ради може відбутися 22 квітня, - Арахамія
Новини України Верховна Радарегламент
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся