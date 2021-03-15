UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Раде взялись за назначение выборов мэра Харькова

Автор: Юлия Струк

В Верховной раде взялись за назначение выборов мэра Харькова. Вскоре этот вопрос рассмотрит комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления.

Об этом сообщил замглавы комитета Александр Качура в своем Telegram.

"В среду комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления первым рассмотрит вопрос о назначении выборов мэра Харькова. Все необходимые документы ВР получило", - отметил нардеп.

Напомним, в начале марта Рада получила все необходимые документы для назначения внеочередных выборов мэра Харькова. Документы передал Харьковский городской совет.

Как писало РБК-Украина, для назначения новых выборов мэра Харькова парламенту не хватало ходатайства секретаря горсовета Харькова Игоря Терехова о назначении внеочередных выборов.

Отмечалось, что для запуска процедуры выбора даты в Верховную раду должны были поступить также копия свидетельства о смерти городского главы Геннадия Кернеса и решение горсовета, в котором принимается во внимание факт смерти мэра.

Ранее в Офисе президента заявляли, что выборы мэра Харькова состоятся осенью этого года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ХарьковВерховная Радавыборы мэра
Читайте также
Большая приватизация и лишение свободы за ложь в декларациях: что рассмотрит СН на фракции
Разумков о деле Харьковских соглашений: нардепы не несут ответственности за голосование
Прогноз погоды