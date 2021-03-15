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У Раді взялися за призначення виборів мера Харкова

Автор: Юлія Струк

У Верховній раді взялися за призначення виборів мера Харкова. Незабаром це питання розгляне комітет з питань організації державної влади і місцевого самоврядування.

Про це повідомив заступник голови комітету Олександр Качура у своєму Telegram.

"У середу комітет з питань організації державної влади і місцевого самоврядування першим розгляне питання про призначення виборів мера Харкова. Всі необхідні документи ВР отримало", - зазначив нардеп.

Нагадаємо, на початку березня Рада отримала всі необхідні документи для призначення позачергових виборів мера Харкова. Документи передала Харківська міська рада.

Як писало РБК-Україна, для призначення нових виборів мера Харкова парламенту не вистачало клопотання секретаря міськради Харкова Ігоря Терехова про призначення позачергових виборів.

Зазначалося, що для запуску процедури вибору дати в Верховну раду повинні мали надійти так само копія свідоцтва про смерть міського голови Геннадія Кернеса і рішення міськради, в якому береться до уваги факт смерті мера.

Раніше в Офісі президента заявляли, що вибори мера Харкова відбудуться восени цього року.

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Новини України ХарківВерховна Радавыборы мэра
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