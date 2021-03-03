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Рада сможет назначить новые выборы мэра Харькова. Получили необходимые документы

Новина українською → Харьков, Среда 03 марта 2021 20:26
Рада сможет назначить новые выборы мэра Харькова. Получили необходимые документы Фото: Верховная рада (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Верховная рада Украины получила все необходимые документы для назначения внеочередных выборов мэра Харькова. Документы передал Харьковский городской совет.

Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура в своем Telegram-канале.

Теперь в течение 90 дней парламент должен определить дату и назначить внеочередные выборы мэра Харькова после смерти Геннадия Кернеса.

"Харьковская власть все-таки предоставила необходимые документы для назначения внеочередных выборов мэра города. У Рады теперь есть 90 дней, чтобы принять решение", - заявили Качура.

Вопрос о назначении выборов мэра Харькова планируют вынести на заседание комитета по государственной власти и местному самоуправлению.

Напомним, для назначения новых выборов мэра Харькова парламенту не хватало ходатайства секретаря горсовета Харькова Игоря Терехова о назначении внеочередных выборов.

Добавим, в Офисе президента заявляли, что выборы мэра Харькова состоятся осенью этого года.

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