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В Раде спрогнозировали сроки принятия закона о конституционной процедуре

Автор: Игорь Литвиненко

В Верховной раде спрогнозировали сроки принятия законопроекта о конституционной процедуре №4533. Его могут принять до конца весны.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Мятежная Фемида. Как Зеленский решил конституционный кризис и что ждет КСУ".

По словам представителя Рады в Конституционном суде Украины Ольги Совгири, после выводов Венецианской комиссии у парламентариев больше нет аргументов, чтобы не поддержать данный законопроект. При этом она считает, что после вступления в силу закона, "конституционный кризис" больше не повторится.

"То, что происходит, стало возможным из-за наличия дыр в законе о КСУ. Понимаете, он дырявый, он слишком общий. И эти слишком общие положения можно использовать в своих интересах, что и делал Конституционный суд", - сказала парламентарий.

Напомним, на прошлой неделе Венецианская комиссия обнародовала вывод по законопроекту о конституционной процедуре. Комиссия дала положительную оценку положений законопроекта и высказала свои предложения по его доработке.

Сейчас данный законопроект находится на доработке в профильном комитете Рады. Документ отправили на доработку после того, как депутаты одобрили его за основу.

Ранее РБК-Украина писало, что парламент пока не будет привлекать международников к формированию КСУ, как того предлагает Венецианская комиссия.

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Новости Украины Конституционный суд Украиныреформызаконопроект
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