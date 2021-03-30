В Раде спрогнозировали сроки принятия закона о конституционной процедуре

В Верховной раде спрогнозировали сроки принятия законопроекта о конституционной процедуре №4533. Его могут принять до конца весны.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Мятежная Фемида. Как Зеленский решил конституционный кризис и что ждет КСУ".

По словам представителя Рады в Конституционном суде Украины Ольги Совгири, после выводов Венецианской комиссии у парламентариев больше нет аргументов, чтобы не поддержать данный законопроект. При этом она считает, что после вступления в силу закона, "конституционный кризис" больше не повторится.

"То, что происходит, стало возможным из-за наличия дыр в законе о КСУ. Понимаете, он дырявый, он слишком общий. И эти слишком общие положения можно использовать в своих интересах, что и делал Конституционный суд", - сказала парламентарий.