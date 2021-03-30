У Раді спрогнозували терміни ухвалення закону про конституційну процедуру

У Верховній раді спрогнозували терміни прийняття законопроекту про конституційну процедуру №4533. Його можуть прийняти до кінця весни.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Бунтівна Феміда. Як Зеленський вирішив конституційну кризу і що чекає КСУ".
За словами представника Ради в Конституційному суді України Ольги Совгирі, після висновків Венеціанської комісії у парламентаріїв більше немає аргументів, щоб не підтримати даний законопроект. При цьому вона вважає, що після вступу в силу закону, "конституційна криза" більше не повториться.
"Те, що відбувається, стало можливим через наявність дірок в законі про КСУ. Розумієте, він дірявий, він занадто загальний. І ці занадто загальні положення можна використовувати в своїх інтересах, що і робив Конституційний суд", - сказала парламентарій.
Нагадаємо, минулого тижня Венеціанська комісія оприлюднила висновок щодо законопроекту про конституційну процедуру. Комісія дала позитивну оцінку положень законопроекту та висловила свої пропозиції щодо його доопрацювання.
Зараз даний законопроект знаходиться на доопрацюванні в профільному комітеті Ради. Документ відправили на доопрацювання після того, як депутати схвалили його за основу.
Раніше РБК-Україна писало, що парламент поки не буде залучати міжнародників до формування КСУ, як пропонує Венеціанська комісія.