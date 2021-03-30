Рада пока не будет привлекать международников к формированию КСУ

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Мятежная Фемида. Как Зеленский решил конституционный кризис и что ждет КСУ".

По словам одной из авторов законопроекта о конституционной процедуре, представителя парламента в КСУ Ольги Совгири, многие пожелания "Венецианки" можно будет учесть, но это не касается привлечение международников.

"Пожелание "Венецианки" привлечь международных экспертов, оно сейчас, как бы это сказать, не разрабатывается нами. Мы его услышали, мы его не отбрасываем, но мы работаем пока что в другом направлении", - уточнила она.

Нардеп уверена, что после выводов Комиссии у депутатов Рады больше нет аргументов, чтобы не поддержать законопроект о конституционной процедуре. Она считает, что документ вполне реально принять до конца весны. Совгиря уверена, что после вступления закона в силу, "конституционный кризис" больше не повторится.

"То, что происходит, стало возможным из-за наличия дыр в законе о КСУ. Понимаете, он дырявый, он слишком общий. И эти слишком общие положения можно использовать в своих интересах, что и делал Конституционный суд", - сказала парламентарий.