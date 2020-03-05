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В Раде спрогнозировали продолжительность внеочередного заседания в четверг

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Разумков пояснил, что процедура рассмотрения вопроса о выражении недоверия генпрокурору достаточно длительная

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что внеочередное заседание парламента в четверг, 5 марта, продлится где-то от 1,5 до 2 часов. Об этом он сказал в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, процедура рассмотрения вопроса о выражении недоверия генпрокурору достаточно длительная.

"В 18:30 оно начнется. Я думаю, что оно будет где-то от 1,5 до 2-х часов. Там достаточно большая процедура рассмотрения вопроса о выражении недоверия генеральному прокурору Украины. Уже по результатам зал будет определяться и принимать соответствующее решение", - заявил Разумков.

Напомним, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что сегодня Верховная рада не будет назначать нового генерального прокурора.

Как писало РБК-Украина ранее, парламент в четверг рассмотрит выражение недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Внеочередное заседание начнется в 18:30.

Так, комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Раде определиться с постановлением о недоверии генпрокурору.

Добавим также, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Верховная рада Украина недовольна отсутствием подозрений от Офиса генерального прокурора.

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