У Раді спрогнозували тривалість позачергового засідання у четвер

Спікер Верховної ради України Дмитро Разумков заявив, що позачергове засідання парламенту у четвер, 5 березня, триватиме десь від 1,5 до 2 годин. Про це він сказав у ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, процедура розгляду питання про висловлення недовіри генпрокурору достатньо тривала.

"О 18:30 воно розпочнеться. Я думаю, що воно буде десь від 1,5 до 2-х годин. Там достатньо велика процедура розгляду питання про висловлення недовіри генеральному прокурору України. Уже за результатами зал буде визначатись і приймати відповідне рішення", - заявив Разумков.

Нагадаємо, заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що сьогодні Верховна рада не буде призначати нового генерального прокурора.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент у четвер розгляне висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Позачергове засідання почнеться о 18:30.

Так, комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Раді визначитися з постановою про недовіру генпрокурору.

Додамо також, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що Верховна рада України незадоволена відсутністю підозр від Офісу генерального прокурора.