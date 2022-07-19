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В Раде создали ВСК для контроля за поставкой оружия в Украину

Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Рада создала Временную следственную комиссию по мониторингу получения и использования международной материально-технической помощи во время военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.

По словам нардепа, главой ВСК стал депутат от "Голоса" – Рустем Умеров. Комиссия была создана по предложению главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Это ответ на попытки российской пропаганды создать иллюзию того, что оружие, уходящее с Запада для Украины, потом продается. Поэтому Рада будет заниматься контролем оружия", - констатировал нардеп.

Напомним, вчера издание Financial Times со ссылкой на источники написало о том, что как бы НАТО и ЕС намерены усилить контроль за передачей Украине вооружений из-за опасений, что они впоследствии могут попадать на черный рынок.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на слухи, которые распространяются в западной прессе по поставкам западного вооружения в Украину.

Отметим, что накануне российская пропаганда запустила новый фейк о том, что Украина якобы останется без американского вооружения.

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