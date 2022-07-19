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В Раді створили ТСК для контролю за постачанням зброї в Україну

Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Рада створила Тимчасову слідчу комісію з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа Олексія Гончаренка в Telegram.

За словами нардепа, головою ТСК став депутат від "Голосу" - Рустем Умєров. Комісія була створена з пропозиції голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"Це відповідь на намагання російської пропаганди створити ілюзію того, що зброя, яка йде з Заходу для України потім продається. Тому Рада буде займатись контролем зброї", - констатував нардеп.

Нагадаємо, вчора видання Financial Times із посиланням на джерела написало про те, що мов би НАТО та ЄС мають намір посилити контроль за передачею Україні озброєнь через побоювання, що вони згодом можуть потрапляти на чорний ринок.

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на чутки, які поширюються у західній пресі щодо постачання західного озброєння Україну.

Зазначимо, що напередодні російська пропаганда запустила новий фейк, що Україна нібито залишиться без американського озброєння.

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