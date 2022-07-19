В Раді створили ТСК для контролю за постачанням зброї в Україну

Рада створила Тимчасову слідчу комісію з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа Олексія Гончаренка в Telegram .

За словами нардепа, головою ТСК став депутат від "Голосу" - Рустем Умєров. Комісія була створена з пропозиції голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"Це відповідь на намагання російської пропаганди створити ілюзію того, що зброя, яка йде з Заходу для України потім продається. Тому Рада буде займатись контролем зброї", - констатував нардеп.

Нагадаємо, вчора видання Financial Times із посиланням на джерела написало про те, що мов би НАТО та ЄС мають намір посилити контроль за передачею Україні озброєнь через побоювання, що вони згодом можуть потрапляти на чорний ринок.