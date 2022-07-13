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"Вопрос выживания". Подоляк отреагировал на слухи о поставках оружия в Украину

Новина українською →
Украина, Среда 13 июля 2022 18:14
"Вопрос выживания". Подоляк отреагировал на слухи о поставках оружия в Украину Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на слухи, которые распространяются в западной прессе по поставкам западного вооружения в Украину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"Все виды оружия, в том числе дальнобойного, которое получает Украина, проходят тщательный учет и отправляются на фронт. Оружие для Украины - вопрос выживания. Контроль за ним - приоритет", - заверил он.

По словам Подоляка, все "слухи" о другом - банальные пропагандистские вбросы с целью сорвать поставки.

Напомним, вчера издание Financial Times со ссылкой на источники написало о том, что как бы НАТО и ЕС намерены усилить контроль за передачей Украине вооружений из-за опасений, что они впоследствии могут попадать на черный рынок.

Как сообщалось, Европейский Союз изучает возможность предоставления Украине очередного транша военной помощи в размере 500 миллионов евро.

Отметим, что накануне российская пропаганда запустила новый фейк о том, что Украина якобы останется без американского вооружения.

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