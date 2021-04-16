В Раде создали рабочую группу по реформированию пенитенциарной медицины

Для реформирования пенитенциарной медицины в Верховной раде создадут рабочую группу. В нее войдут депутаты комитета по вопросам здоровья нации, представители министерств и правоохранительных ведомств.
Он отметил, что процесс передачи оказания медпомощи в учреждениях исполнения наказаний Министерства юстиции в Министерство здравоохранения начался еще в 2017 году, однако системных изменений не произошло.
"Проблемы системы остались: высокая смертность заключенных от инфекционных болезней, низкое качество медицинских осмотров, недостаточный уровень оказания помощи осужденным с психическими расстройствами и различными формами зависимости", - подчеркнул Радуцкий.
По его словам, сегодня Украина входит в число стран ЕС с наибольшим количеством осужденных.
"В наших тюрьмах находится около 53 тысяч человек. В условиях замкнутого пространства заключенные имеют повышенную опасность заболеть инфекционными болезнями. В тюрьмах довольно часто фиксируют вспышки коронавируса, гепатита и туберкулеза.
Напомним, Киевская городская прокуратура провела проверку в Киевском следственном изоляторе из-за грубых нарушений. Проверка проходила в период февраля-марта этого года.
Как писало РБК-Украина, ранее Офис омбудсмена заявил об обнаружении в Киевском СИЗО грубых нарушений. В частности, в учреждении антисанитария, а осужденные спят по очереди.