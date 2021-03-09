Офис омбудсмена: в Лукьяновском СИЗО - антисанитария, а осужденные спят по очереди

В Офисе омбудсмена заявили, что в государственном учреждении "Киевский следственный изолятор" осужденные спят по очереди из-за нехватки мест. Они живут в антисанитарии и бесплатно работают.

Указано, что во время повторного мониторингового визита обнаружили ряд нарушений требований национального законодательства и несоблюдение международных рекомендаций и норм в сфере обращения с осужденными.

У Уполномоченного Верховной рады по правам человека подчеркнули, что большинство камер не обеспечены надлежащим искусственным освещением; имеют избыточную зарешеченность окон; стены влажные и покрыты грибком.

Кроме того, из-за отсутствия вентиляции и курения в камерах заключенные лишены возможности дышать свежим воздухом; а боксы сборного отделения не отапливаются.

У заключенных нет спальных мест, поэтому они вынуждены спать по очереди или на полу камеры, что является грубым нарушением их права на надлежащее обращение и достоинство.

Также в Офисе омбудсмена сообщают о нарушении администрацией СИЗО прав осужденных на контакты с внешним миром.

Указано, что осужденным к аресту не предоставляют телефонные звонки, а осужденным к пожизненному лишению свободы - в выходные и праздничные дни.

Также обнаружили и многочисленные факты безвозмездного труда осужденных, они выполняли ремонтные работы и функции по хозяйственному обслуживанию СИЗО.