У Раді створили робочу групу з реформування пенітенціарної медицини

Він зазначив, що процес передачі надання меддопомоги в установах виконання покарань від Міністерства юстиції до Міністерства охорони здоров’я розпочався ще у 2017 році, однак системних змін не відбулось.

"Проблеми системи залишились: висока смертності в’язнів від інфекційних хвороб, низька якість медичних оглядів, недостатній рівень надання допомоги засудженим із психічними розладами та різними формами залежності", - підкреслив Радуцький.

За його словами, сьогодні Україна входить до країн ЄС з найбільшою кількістю засуджених.

"У наших тюрмах перебуває близько 53 тисяч людей. В умовах замкнутого простору в’язні мають підвищену небезпеку захворіти на інфекційні хвороби. У тюрмах доволі часто фіксують спалахи коронавірусу, гепатиту та туберкульозу.