В Раде создали рабочую группу для подготовки закона о реформировании СБУ

Фото: заседание комитета нацбезопасности (iportal.rada.gov.ua)

Рабочую группу создали в комитете по вопросам нацбезопасности

В Верховной раде Украины создали межфракционную рабочую группу для подготовки законопроекта о реформировании Службы безопасности Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Рады.

Так, в комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки состоялась презентация концепции реформирования СБУ.

"Представители комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки сообщили, что сейчас ведется активная работа над законопроектом о реформировании Службы безопасности Украины. Решением комитета была создана общая межфракционная рабочая группа по подготовке данного законопроекта", - указано в сообщении.

В ходе презентации отмечалось, что проект закона должен базироваться на стандартах НАТО и Европейского союза.

Напомним, в середине августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк во время встречи с представителями Международной консультативной группы (IAG) сообщил, что во время следующего заседания экспертной группы обсудят концепцию реформирования Службы безопасности Украины. При этом в конце июля он отмечал, что команда президента готовит пакет законопроектов по реформированию различных сфер управления государства, в частности по реформе Службы безопасности Украины.

Как писало РБК-Украина, в начале сентября президент Владимир Зеленский требовал от ВР и нового правительства принять концепцию реформирования СБУ, внести изменения в закон о СБУ, принять закон об охране секретной информации, а также активизировать меры обеспечения контрразведывательного режима в Украине.