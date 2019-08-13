Данилюк рассказал о подготовке реформы СБУ

Фото: Александр Данилюк (РБК-Украина)

Реформа СБУ обсуждается на экспертных встречах при СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк во время встречи с представителями Международной консультативной группы (IAG) сообщил, что во время следующего заседания экспертной группы обсудят концепцию реформирования Службы безопасности Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО.

По словам Данилюка, рабочая группа постоянно работает над законопроектами, которые регулируют процесс реформирования силовых органов Украины.

"Во время следующего заседания экспертной группы обсудят концепцию реформирования СБУ и соответствующие законодательные наработки", - сказал Данилюк.

Участники Международной консультативной группы (IAG) поддержали украинскую власть относительно необходимости реформирования СБУ. При этом представители IAG акцентировали внимание на соблюдении этапности этого процесса.

Также Данилюк отметил, что реформирование СБУ является требованием закона Украины "О национальной безопасности".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Зеленский готовит пакет законопроектов по реформированию Службы безопасности Украины. В частности, у СБУ планируют отобрать функции, неприсущие ей, в том числе экономическую сферу и борьбу с коррупцией.