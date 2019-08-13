ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Данилюк рассказал о подготовке реформы СБУ

Новости » Политика    13.08.2019 - 18:04
Данилюк рассказал о подготовке реформы СБУ
Фото: Александр Данилюк (РБК-Украина)

Реформа СБУ обсуждается на экспертных встречах при СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк во время встречи с представителями Международной консультативной группы (IAG) сообщил, что во время следующего заседания экспертной группы обсудят концепцию реформирования Службы безопасности Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО.

По словам Данилюка, рабочая группа постоянно работает над законопроектами, которые регулируют процесс реформирования силовых органов Украины.

"Во время следующего заседания экспертной группы обсудят концепцию реформирования СБУ и соответствующие законодательные наработки", - сказал Данилюк.

Участники Международной консультативной группы (IAG) поддержали украинскую власть относительно необходимости реформирования СБУ. При этом представители IAG акцентировали внимание на соблюдении этапности этого процесса.

Также Данилюк отметил, что реформирование СБУ является требованием закона Украины "О национальной безопасности".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Зеленский готовит пакет законопроектов по реформированию Службы безопасности Украины. В частности, у СБУ планируют отобрать функции, неприсущие ей, в том числе экономическую сферу и борьбу с коррупцией.

Украина сформирует новую группу для переговоров с Россией по транзиту газа Данилюк прокомментировал возможность снятия блокады Донбасса
Новости Украины Служба безопасности УкраиныреформыАлександр Данилюк
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь