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У Раді створили робочу групу для підготовки закону про реформування СБУ

Новини » Політика    26.09.2019 - 12:19
У Раді створили робочу групу для підготовки закону про реформування СБУ
Фото: засідання комітету нацбезпеки (iportal.rada.gov.ua)

Робочу групу створили у комітеті з питань нацбезпеки

У Верховній раді України створили міжфракційну робочу групу для підготовки законопроекту про реформування Служби безпеки України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату Ради.

Так, у комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки відбулася презентація концепції реформування СБУ.

"Представники комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки поінформували, що зараз ведеться активна робота над законопроектом щодо реформування Служби безпеки України. Рішенням комітету було створено спільну міжфракційну робочу групу з підготовки даного законопроекту", - вказано у повідомленні.

У ході презентації зазначалося, що проект закону має базуватися на стандартах країн НАТО та Європейського союзу.

Нагадаємо, у середині серпня секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк під час зустрічі з представниками Міжнародної консультативної групи (IAG) повідомив, що під час наступного засідання експертної групи обговорять концепцію реформування Служби безпеки України. При цьому наприкінці липня він зазначав, що команда президента готує пакет законопроектів щодо реформування різних сфер управління держави, зокрема щодо реформи Служби безпеки України.

Як писало РБК-Україна, на початку вересня президент Володимир Зеленський вимагав від ВР та нового уряду прийняти концепцію реформування СБУ, внести зміни в закон про СБУ, прийняти закон про охорону секретної інформації, а також активізувати заходи забезпечення контррозвідувального режиму в Україні.Комітет Ради з питань нацбезпеки прийняв рішення створити робочу групу для підготовки проекту закону про реформування Служби безпеки України. До робочої групи увійдуть представники різних фракцій.

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