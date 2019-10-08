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У Раді створили робочу групу для напрацювання змін до екологічних законів

Новини » Політика    08.10.2019 - 14:38
У Раді створили робочу групу для напрацювання змін до екологічних законів
Фото: засідання робочої групи (iportal.rada.gov.ua)

Робоча група провела перше засідання

У Верховній раді України створили робочу групу з підготовки проектів законів про внесення змін до законів "Про стратегічну екологічну оцінку" і "Про оцінку впливу на довкілля". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Так, робочу групу було утворено у комітеті парламенту з питань екологічної політики та природокористування.

"Робочу групу щодо підготовки проектів законів про внесення змін до закону "Про стратегічну екологічну оцінку" та про внесення змін до закону "Про оцінку впливу на довкілля" створено за пропозицією голови комітету з питань екологічної політики та природокористування Олега Бондаренка", - сказано у повідомленні.

До її складу увійшли більшість членів екологічного комітету, представники Міністерства енергетики та захисту довкілля, а також українські та європейські експерти з оцінки впливу на довкілля.

Так, нардепи 8 жовтня уже провели перше засідання робочої групи.

Глава робочої групи Олег Бондаренко окремо зупинився на питанні отримання оцінки впливу на довкілля при транскордонній діяльності, коли представники міністерства виступають вже не у якості органу влади, а від країни в цілому.

"Учасники засідання робочої групи також неодноразово зазначали, що участь громадськості у проведенні оцінки впливу на довкілля дуже важлива, крім того, необхідно дотриматись при розробці законопроектів вимог Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуської Конвенції)", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у Раді створили робочу групу для напрацювання законопроектів по закупкам для потреб оборони.

Як писало РБК-Україна, у парламенті також створили міжфракційну робочу групу для підготовки законопроекту про реформування Служби безпеки України.

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