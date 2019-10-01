В Раде создали группу для наработки законов по закупкам для оборонки

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Решение о создании группы принял комитет по вопросам нацбезопасности

В Верховной раде создали рабочую группу для наработки законопроектов по закупкам для нужд обороны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Так, 1 октября состоялось заседание комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

"Члены комитета ознакомились с концептуальными принципами законодательных инициатив по закупкам для нужд обороны... По результатам обсуждения было принято решение о создании рабочей группы для выработки вышеупомянутых законодательных инициатив, которая будет работать в рамках созданного в составе комитета подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации", - говорится в сообщении.

Также указано, что возглавит рабочую группу глава этого подкомитета народный депутат Игорь Копытин.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект №1793 (зарегистрирован как №0975 в новом созыве парламента), который предусматривает ужесточение уголовной ответственности за нарушение при закупке оборонной продукции.

Глава государства отметил, что со дня принятия закона Радой 8 созыва 26 января 2016 года прошло три с половиной года, в течение которых законодательство Украины о технических регламентах и ​​оценках соответствия претерпело существенные изменения. Были введены принципиально новые подходы в сфере технического регулирования.

Как писало РБК-Украина, в проекте государственного бюджета Украины на 2020 год Кабинет министров Украины предлагает ВР предусмотреть расходы на национальную безопасность и оборону в объеме 245 791,8 млн грн. Указанная сумма составляет 5,4% ВВП.