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В Раде создали группу для разработки закона об основах госполитики устойчивого развития

Новости » Политика     28.02.2020 - 15:58
В Раде создали группу для разработки закона об основах госполитики устойчивого развития
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Рабочая группа создана в комитете ВР по вопросам экономического развития

В комитете Верховной рады по вопросам экономического развития создали рабочую группу по разработке проекта закона "Об основах государственной политики устойчивого развития Украины". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Так, возглавил группу первый заместитель председателя комитета Сергей Тарута.

"В комитете по вопросам экономического развития создана рабочая группа "Украина 2030", которой поручено разработать и вынести на обсуждение проект закона "Об основах государственной политики устойчивого развития Украины", который определит модель дальнейшего развития страны для достижения Глобальных целей ООН", - указано в сообщении.

Напомним, ранее в ВР создали рабочую группу для наработки законопроекта об отмене закона "О свободной экономической зоне "Крым". Отмечалось, что Кабинет министров за шесть лет так и не смог разработать законопроект об отмене этого дискриминационного закона.

Как писало РБК-Украина ранее, в парламенте также создали рабочую группу для расследования обстрела Донбасса со стороны боевиков 18 февраля 2020 года. В частности, члены парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны приняли решение пригласить человека, который непосредственно был в том районе, чтобы доложить со всеми подробностями.

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