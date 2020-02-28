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У Раді створили групу для розробки закону про засади держполітики сталого розвитку

Новини » Політика     28.02.2020 - 15:58
У Раді створили групу для розробки закону про засади держполітики сталого розвитку
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Робочу групу створено у комітеті ВР з питань економічного розвитку

У комітеті Верховної ради з питань економічного розвитку створили робочу групу з розробки проекту закону "Про засади державної політики сталого розвитку України". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

Так, очолив групу перший заступник голови комітету Сергій Тарута.

"У комітеті з питань економічного розвитку створено робочу групу "Україна 2030", якій доручено напрацювати та винести на обговорення проект закону "Про засади державної політики сталого розвитку України", що визначить модель подальшого розвитку країни для досягнення Глобальних цілей ООН", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у ВР створили робочу групу для напрацювання законопроекту про скасування закону "Про вільну економічну зону" Крим ". Зазначалося, що Кабінет міністрів за шість років так і не зміг розробити законопроект про скасування цього дискримінаційного закону.

Як писало РБК-Україна раніше, у парламенті також створили робочу групу для розслідування обстрілу Донбасу з боку бойовиків 18 лютого 2020 року. Зокрема, члени парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони прийняли рішення запросити людину, яка безпосередньо була у тому районі, щоб доповісти з усіма подробицями.

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